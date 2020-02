Vidéo: Elle ne lui ressemble pas! Regardez Jennifer Lopez avec une mini robe à sa première audition

Si vous êtes née à partir de 1990, vous ne connaissez probablement pas Jennifer Lopez, 20 ans, ni comment elle a réussi à éblouir le monde avec sa première audition.

23 février 2020

Jennifer Lopez est une actrice, chanteuse, productrice, chorégraphe, femme d’affaires célèbre et populaire et de nombreuses autres compétences techniques qu’elle a réussi à développer au cours de ces 30 années de gloire et de fortune.

Ce charme bien connu de ses disciples est un attribut inné de l’artiste ou du moins commenté après la première audition de Jlo sur le programme In Living Color sur YouTube en 1990.

Pendant la première minute de la vidéo, vous pouvez voir les premiers processus de casting, puis les tests de chant viendraient et Jennifer Lopez serait appelée à auditionner, à la surprise des personnes présentes, la jeune chanteuse était très talentueuse.

Cependant, cette jeune femme ne ressemble pas à la Jennifer Lopez que nous connaissons tous, elle a certainement beaucoup changé ces dernières années. Certaines opérations et une formation stricte permettent à Jlo d’avoir l’air presque aussi jeune à l’époque.

Ce programme populaire a reçu de nombreux prix, et c’est sans aucun doute celui qui a fait connaître les talents du chanteur au monde entier. Un court laps de temps s’écoulera plus tard pour que Jennifer López atteigne la renommée internationale.

.