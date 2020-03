Vidéo: enfin! Rosalía avoue qui est son véritable amour. Regardez qui elle est!

Rosalía a laissé ses fans à bout de souffle

14 mars 20208: 43 AM

La chanteuse Rosalía est sans aucun doute l’Espagnole qui a traversé les frontières sans s’arrêter et qui est restée dans le cœur et l’esprit de tous les Latino-Américains, et c’est que ses chansons sont entendues sur toutes les grandes stations de radio.

Noué avant mentionné, rappelez-vous qu’à la fin de l’année dernière, l’artiste était une tendance pour sa chanson “avec hauteur” avec le chanteur J Balvin et c’est que dans la vidéo de Rosalía il a joué dans une danse qui a réussi à captiver tout le monde.

Pour ce qui précède, les jeunes ont décidé de faire un petit concours imitant la danse de l’artiste, jusqu’à ce qu’il y ait des prix, et ils ont dansé lors de mariages et de 15 ans et ont été publiés par la célèbre plateforme comme et Tik Tok.

En enquêtant récemment sur la plateforme Instagram, nous avons trouvé du matériel audiovisuel qui a laissé la chanteuse à découvert car au milieu d’une interview, elle avoue qui est son véritable amour sans crainte.

La chose la plus curieuse est qu’elle allègue qu’elle n’est pas assez âgée pour définir si elle ressent ou non de l’amour, mais ce qu’elle sait clairement, c’est qu’elle ressent un sentiment profond pour tout ce qui compte pour elle, mais qu’elle n’a jusqu’à présent aucune relation sentimental avec personne, son amour c’est la musique!

.