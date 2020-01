[VIDEO] Explication du service de streaming Quibi: date de sortie, prix

Quibi utilise sa toute première publicité télévisée pour répondre à la question “Qu’est-ce qu’un” Quibi “?”

Quibi (abréviation de «Quick Bites») est un nouveau service de streaming qui proposera des séries originales courtes, avec des épisodes d’une durée de 10 minutes ou moins. Par variété, le service offrira trois types de contenu: des films divisés en «chapitres», des séries non scénarisées et des «Daily Essentials», qui couvriront les actualités, les sports, la météo et les talk-shows.

Le streamer aura 50 séries originales au lancement et jusqu’à 175 séries originales (ou 8 500 épisodes) au cours de sa première année. Cela équivaut à trois heures de nouveau contenu par jour.

Dans la première publicité du service de streaming, qui doit être diffusée pendant le Super Bowl LIV, un braquage qui a mal tourné laisse une équipe de voleurs de banque avec quelques minutes à perdre. L’un d’eux sort un talkie-walkie et hurle pour que Greg, le conducteur de l’escapade, vienne les chercher – mais il est immergé dans un original Quibi. «Je serai là dans un Quibi», dit-il, avant de préciser, «moins de 10 minutes».

Quibi offrira deux niveaux d’abonnement: une option financée par la publicité pour 4,99 $ par mois et un service sans publicité pour 7,99 $ par mois. L’application mobile uniquement sera lancée le lundi 6 avril (et est déjà disponible en précommande ici).

Parmi la liste de programmation initiale de Quibi figurent une myriade de redémarrages et de reprises, notamment The Fugitive (avec Kiefer Sutherland), Legends of the Hidden Temple, Punk’d (hébergé par Chance the Rapper), Reno 911! Saison 7, Singled Out (animée par Keke Palmer et Joel Kim Booster) et Varsity Blues.

Des séries supplémentaires incluent Chrissy Court (une série d’audience dans laquelle Chrissy Teigen préside des affaires de petites créances – oui, vraiment!), Un spin-off du Code 8 (avec Stephen et Robbie Amell), Flipped (avec Will Forte et Kaitlin Olson), le jeu le plus dangereux (avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz), Survive (avec Sophie Turner et Corey Hawkins) et 60 in 6 (une émission d’information novatrice qui offrira une marque de contes de 60 minutes dans des épisodes hebdomadaires d’environ six minutes).

Serez-vous abonné à Quibi? Appuyez sur PLAY à l’endroit du Super Bowl ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.