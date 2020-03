[VIDEO] Fin de la saison 4 de «This Is Us» – «Strangers Part 2»

HISTOIRES CONNEXES

Le premier métrage de la finale de la saison 4 de This Is Us est sorti et il semble que nous ayons dépassé le temps et que nous soyons sur la bonne voie.

La promo, qui a été diffusée après l’avant-dernière heure de la série NBC mardi (récapitulation complète ici), confirme que la querelle frémissante entre les frères de guerre Randall et Kevin atteindra certainement, définitivement, un point de rupture dans la semaine prochaine. Le clip retrace également le retour de Gerald McRaney en tant qu’ancien obstétricien du Dr K. de Rebecca et fait allusion à une crise médicale pour la bien-aimée Lucy de la petite Jack (impliquant éventuellement la naissance de leur enfant?).

Comme nous l’avons signalé en exclusivité le mois dernier, la finale – intitulée «Strangers: Part Two» – servira en quelque sorte de serre-livre à la première de la saison 4, «Strangers».

Regardez la vidéo ci-dessus, puis faites allusion aux commentaires avec une réponse à cette question: vous avez un peu peur, non?