Video Galilea Montijo se jette d’un avion et s’évanouit

Galilea Montijo a vécu l’un des moments les plus effrayants de sa vie en essayant le parachute après le défi lancé par le youtuber Juampa Zurita, Tout semblait aller bien jusqu’à ce que La Gali s’évanouisse.

La belle conductrice a assez hésité pour accepter le défi de Zurita car elle dit qu’elle a très peur; cependant, le youtubeur a commenté que s’il relevait le défi, il serait juge de Petits géants, projet auquel elle appartient et c’est quelque chose qui l’a motivée.

Comme Montijo partageait le programme Hoy, elle demandait si elle lançait ou non et ses producteurs et partenaires soutenaient le défi, tandis que son mari lui disait qu’elle souhaitait ne plus le faire, elle la soutiendrait.

Gali a partagé des images de l’aventure sur son instagram, tandis que Juampa Zurita a téléchargé des images du moment sur sa chaîne YouTube officielle.

Dans la vidéo, vous pouvez voir de la préparation de Galilea Montijo, jusqu’au moment où elle, accompagnée d’un professionnel et Juampa saltal de l’avion.

L’attitude du conducteur est évidente dans la vidéo, l’instructeur lui demande de se laisser aller et de se détendre mais elle est très tendue et ressemble à un instant elle dit qu’elle se sent étourdi

À l’atterrissage, Galilea Montijo semble plutôt détériorée et demande rapidement de l’alcool et de l’attention au conducteur, l’instructeur a déclaré que évanoui les 1000 derniers pieds, heureusement, Gali va bien et cette expérience appartient déjà au passé.

