Vidéo Gloria Trevi et Mónica Naranjo unissent leurs voix à Grande

Vidéo Gloria Trevi et Mónica Naranjo se joignent à Grande.

Enfin, la date est venue où Gloria Trevi et Mónica Naranjo ont révélé leur collaboration dans le clip: Grand. Ce single est une explosion de pur talent.

La vidéo et les paroles de Grande, comme elles-mêmes les ont partagées, cherchent à soutenir les femmes qui souffrent d’une sorte de abus ou soumission.

Dans l’enregistrement, les deux interprètes sont vraiment superbes avec d’énormes robes de soirée à la recherche de la coordination des couleurs et des autres.

C’est une chanson que quand j’ai pensé à l’écrire j’ai imaginé un enfant quand il souffre d’intimidation ou une femme qui est maltraitée et surtout qu’ils abusent que vous êtes plus petit, pauvre, vulnérable ou que vous êtes dans un endroit où vous n’êtes pas majoritaire et vous souffrez ce rejet, a partagé Gloria Trevi lors d’une conférence de presse.

La relation d’amitié entre Mónica Naranjo et La Trevi est vieille de plusieurs années, mais il y a quelques mois, les deux ont décidé d’unir leurs talents dans le même projet.

C’était le coup de foudre. Nous avions tellement de liens que ce que Gloria créait était quelque chose que je voulais proposer il y a longtemps, a déclaré Naranjo.

Gloria Trevi a déclaré que l’interprète de Survivor était son inspiration pour écrire le sujet, car Monica a partagé des expériences terribles et très intimes dans son enfance.

Je pense que nous nous aimons plus en tant que personnes, en tant que femmes. Notre connexion est plus skin, c’est génial, merveilleux, indiscutable, a ajouté Monica Naranjo.

La vidéo de Grande a été téléchargée sur la plateforme YouTube il y a 15 heures et compte déjà 349 728 vues, ce qui la place au premier rang des tendances.

