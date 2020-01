[VIDEO] «God Friended Me»: Saison 2, épisode 12 – Carl Lumbly Guests

HISTOIRES CONNEXES

Le compte de Dieu a-t-il des racines dans SD-6?! Nous plaisantons, mais cela pourrait en fait être une idée originale d’un ancien d’Alias, comme on le voit dans la vidéo exclusive de TVLine de God Friended Me de ce dimanche (CBS, 8 / 7c).

Dans la scène ci-dessus, Carl Lumbly, alias Marcus Dixon, le mentor de Sydney Bristow, joue le rôle d’Alphonse, l’homme propriétaire de la compagnie d’assurance d’où proviennent toutes les suggestions d’amis de Miles. Depuis que le père de Miles a sauvé la vie d’Alphonse au Vietnam, il est en ville pour les noces d’Arthur à Trish, donnant à Miles l’opportunité parfaite de questionner Al et de prouver qu’il est derrière la croisade du Tout-Puissant sur les réseaux sociaux. Et les indices s’accumulent certainement: non seulement Al écoute le podcast de Miles, mais il connaît aussi Simon Hayes et Henry Chase!

«L’assurance n’est que mon travail de jour. Ma véritable passion est la technologie », révèle Al à Miles, Joy et Rakesh. «J’ai été un investisseur silencieux dans d’innombrables startups, y compris la première entreprise de Henry et Simon. Et j’ai toujours espéré que Simon et Henry se réconcilieraient, même si je savais qu’il faudrait quelque chose d’extraordinaire pour y arriver. “(Cela ressemble à un sourire entendu sur son visage, n’est-ce pas?)

Ailleurs dans l’épisode, “Miles est surpris lorsque le compte de Dieu lui envoie le nom de la fille de Trish (Amber Stevens West de The Carmichael Show) à la veille du mariage d’Arthur et de Trish”, selon le synopsis officiel. De plus, «Ali reçoit des nouvelles importantes», ce qui, espérons-le, n’implique pas une peur de la santé!

