[VIDEO] Grammys Live Stream 2020 – Regardez l’avant-tapis rouge

Les 62e Grammy Awards sont enfin à nos portes. Mais avant de pouvoir profiter de la plus grande soirée musicale (CBS, 8 / 7c), nous devons traverser le plus grand tapis de la musique.

Le pré-spectacle officiel du tapis rouge des Grammys de cette année est diffusé en direct sur le compte Twitter de la Recording Academy. Cliquez ici pour le vérifier à partir de 17 h.

Lizzo entre dans la cérémonie organisée dimanche par Alicia Keys avec le plus grand nombre de nominations, huit au total, y compris le meilleur nouvel artiste et l’album de l’année. Pendant ce temps, Billie Eilish – la plus jeune artiste à avoir été nominée dans les quatre plus grandes catégories des Grammys en une seule année – et Lil Nas X suivent de près avec six nominations chacune. Ariana Grande, H.E.R. et Finneas O’Connell (frère aîné d’Eilish et partenaire de composition) avec cinq hochements de tête chacun.

Tous les nominés susmentionnés monteront également sur scène pour des performances Grammy inoubliables. Parmi les autres artistes de haut niveau, mentionnons Aerosmith et Run-DMC, Blake Shelton et Gwen Stefani, Billy Ray Cyrus, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas Brothers et Rosalia.

La liste des présentateurs des Grammy Awards de cette année regorge également de grands noms, notamment Ava DuVernay, Bebe Rexha, Billy Porter, Brandi Carlile, Common, Cynthia Erivo, Dua Lipa, Keith Urban, Smokey Robinson, Stevie Wonder et Trevor Noah. Ozzy Osbourne, qui a récemment révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, apparaîtra également sur scène. (Le prince des ténèbres a été récemment vu en spectacle aux côtés de Post Malone aux American Music Awards 2019.)

Quels artistes recherchez-vous ce soir? Déposez un commentaire avec vos choix ci-dessous.