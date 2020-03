Vidéo: Greeicy Rendón bouge tout avec un short bien gommé Mike Bahía était fou!

L’artiste a surpris tous ses fans avec ses mouvements bien prononcés

16 mars 2020

Greeicy Rendón est une chanteuse colombienne qui a réussi à faire tomber tous ses fans amoureux grâce à ses chansons et sa personnalité unique et originale, et il suffit juste de regarder ses vidéos et photos sur Instagram pour réaliser quel genre de personne elle est.

En plus de cela, l’artiste a un grand mérite dans la population colombienne et c’est que sa relation avec le chanteur Mike Bahía est l’une des plus admirées de tous, en particulier par les magazines de son pays qui publient quotidiennement une brève revue de l’amour de ces artistes.

En fouillant dans son profil Instagram, nous avons trouvé une vidéo qui a réussi à briser les barrières parce que nous pouvons voir Greeicy Rendón danser au rythme de la musique tout en bougeant ses hanches et ses bulles.

Et ce qui est le plus frappant, c’est que l’artiste coordonne parfaitement sa danse, chaque pas qu’il fait est cohérent avec la musique entendue en arrière-plan et, comme si cela ne suffisait pas, son abdomen joue un rôle fondamental.

Greeicy Rendón nous a vraiment montré qu’avec un peu d’exercice et de sacrifice, nous pouvons atteindre un corps bien tonique qui ajoute des années à notre vie car il nous oblige à faire beaucoup d’exercice et à maintenir une alimentation saine.

