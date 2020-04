[VIDEO] «Hollywood»: regardez la bande-annonce de la série limitée de Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Si vous pensiez qu’une carrière à Hollywood était toutes des fêtes somptueuses et des fans adorants… eh bien, ce n’est pas ça. Mais si la bande-annonce de la prochaine série limitée de Netflix est une indication, la vie de Tinseltown est également frustrante, solitaire et très, très bizarre.

Créé par Ryan Murphy et collaborateur fréquent Ian Brennan, Hollywood suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de le faire dans le showbiz, quel que soit le coût.

“Chaque personnage offre un aperçu unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les systèmes injustes et les préjugés à travers la race, le sexe et la sexualité qui continuent à ce jour”, lit-on dans le journal du projet. “Provocateur et incisif, Hollywood expose et examine des dynamiques de pouvoir vieilles de plusieurs décennies, et ce à quoi le paysage du divertissement pourrait ressembler s’il avait été démantelé.”

Dans la bande-annonce ci-dessus, le scénariste Archie Coleman (joué par le nouveau venu Jeremy Pope) espère mener à bien son film Dreamland… mais les choses se compliquent un peu pendant le processus de production.

Hollywood possède un casting étoilé, comprenant plusieurs acteurs qui ont fait leur apparition dans les projets précédents de Murphy. David Corenswet (The Politician), Darren Criss (Glee), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Laura Harrier (One Life to Live), Samara Weaving (SMILF), Dylan McDermott (American Horror Story), Holland Taylor (Two and a Half Men) et Patti LuPone (Pose) dirigent l’ensemble.

Le drame sera présenté le vendredi 1er mai. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessus, puis déposez un commentaire avec vos pensées!