Vidéo: Ils capturent Karol G et Anuel AA dans un hôtel faisant cela au lit sans crainte OMG!

Karol G et Anuel ont été exposés, ils ne peuvent plus le cacher!

20 mars 20209:56 AM

Le chanteur Karol G et le chanteur Anuel sont le couple le plus controversé du moment et c’est que chaque fois qu’ils apparaissent sur grand écran ou sur leurs réseaux sociaux ils rendent leur véritable amour très clair pour tous.

En plus de ce qui précède, il y a plus ou moins un an, les deux chanteurs ont décidé de se faire tatouer, de leur côté Anuel a tatoué le visage de Karol G sur tout le dos.

Récemment, nous avons regardé une vidéo des chanteurs qui a surpris tous les médias et c’est que les artistes ont décidé de partager une vidéo très engageante sur leurs réseaux sociaux.

On y voit Anuel AA très affectueux car il caresse sa copine encore et encore devant le miroir, alors qu’elle enregistre toute la scène sans pénalité.

Car les images vues devant des milliers de leurs fans l’ont commenté et c’est que tous prétendent qu’ils sont dans un hôtel et qu’ils vont sûrement passer un bon moment Saint Dieu!

