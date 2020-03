Vidéo: Ils capturent Sebastián Yatra et Marko Music étant infidèles Regardez leur réaction!

Sebastián Yatra et Marko Music ont joué dans un moment embarrassant

8 mars 2020

Le chanteur Sebastian Yatra a vécu un moment gênant avec le youtubeur vénézuélien Marko Music et cette fois tous ses fans ont attendu et surpris.

Rappelez-vous que Marko Music est un Vénézuélien qui s’est consacré à la comédie, et dans l’une de ses vidéos, il est accompagné du chanteur Yatra parce qu’il est l’invité spécial, mais ce qui attire vraiment l’attention, c’est que les deux sont les protagonistes d’une infidélité.

La vidéo se déroule dans un appartement assez chaleureux et fait généralement rire sans arrêt ses téléspectateurs, car les scènes ont volé le cœur de milliers de fans.

De plus, les deux jouent un rôle assez clair et simple où Yatra essaie de convaincre Marko de son véritable amour et arrive de temps en temps le moment du chaos.

Cette vidéo a plus de milliers de vues et je vous aime, il ne fait aucun doute que la vidéo a été bien accueillie par ses fans.

