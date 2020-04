Vidéo Irina Baeva et Gabriel Soto le font comme quelques couples | Instagram

Toute nouvelle qui parle d’Irina Baeva et Gabriel Soto attirera toujours l’attention et encore plus quand il s’agira de activité ensemble comme celle partagée par l’actrice à travers une vidéo sur son compte Instagram.

Vous connaissez sûrement les deux acteurs, ils ressemblent au couple de rêve à la fois blond, yeux colorés, acteurs, beaux comme s’ils étaient deux dieux grecs.

Malgré la controverse dans laquelle ils ont été impliqués après leur relation avec Geraldine Bazán, Soto et Baeva vivent extrêmement heureux.

Bien qu’à plusieurs reprises ils aient été vus ensemble portant leurs corps sculpturaux cette fois le couple fait une activité que malheureusement on ne pratique pas beaucoup.

Faire de l’exercice en couple est quelque chose que tout le monde ne fait pas, mais ce couple amoureux le fait apparemment et il le présume à ses disciples.

“Tout va mieux ensemble” a partagé la belle blonde dans la description de son post.

“C’est pourquoi ils sont si beaux, bisous à tous les deux”, était l’un des commentaires sur leur publication, en plus de recevoir des coeurs et des félicitations avec des emojis.

Irina et Gabriel montrent continuellement que son amour est plus que grand, ce qui fait l’envie de nombreuses femmes mais aussi d’hommes, mais nous sommes d’accord pour dire que les deux ont fière allure ensemble.

Heureusement, tout semble indiquer que la romance entre les deux va de plus en plus fort qu’ils ont déjà une liste de leur propre maison qu’ils partagent depuis plusieurs mois, sans aucun doute, les deux sont le couple le plus controversé du moment où Gabriel Soto et Irina Baeva ont décidé de cette nouvelle maison pour profiter du temps en couple entouré par la brise marine.

Bien qu’Irina ait été fortement critiquée par certains médias et que les pilotes Gabriel Soto soient sortis toujours pour le défendre comme tout gentleman, demandant le respect de sa petite amie car malgré leur séparation d’avec Bazán et ils sont au point et à part.

