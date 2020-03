[VIDEO] Jamais je n’ai jamais sur Netflix: Mindy Kaling Indian Teen Comedy

HISTOIRES CONNEXES

Netflix aimerait que vous rencontriez Devi, la fille hindoue préférée des dieux dans la vallée de San Fernando. (Ses mots.)

Jouée par la nouvelle venue Maitreyi Ramakrishnan, Devi est «une étudiante de deuxième cycle du lycée qui a un court fusible qui la met dans des situations difficiles» sur Never Have I Ever, une nouvelle série créée par Mindy Kaling. Selon la description officielle, il s’agit d’une «comédie de passage à l’âge adulte sur la vie compliquée d’une adolescente amérindienne de première génération moderne».

Kaling est producteur exécutif de la série Universal Television aux côtés de Lang Fisher et Howard Klein de 3 Arts Entertainment, David Miner et Tristram Shapeero. Fisher sert également de showrunner.

Depuis la fin de sa saison de six saisons en tant que Mindy Lahiri du Mindy Project, les crédits de Kalings TV ont inclus les champions de courte durée de la comédie NBC et une apparition sur It’s Always Sunny à Philadelphie. Elle a également été scénariste et productrice exécutive sur les quatre mariages de Hulu et une mini-série funéraire, une adaptation du film de 1994.

Kaling écrit et présente également HBO Max’s College Girls, une comédie sur trois colocataires de première année dans un collège du Vermont. “Un faisceau de contradictions et d’hormones, ces étudiantes sexuellement actives sont à parts égales aimables et exaspérantes”, selon la description officielle. “

La première saison de Never Have I Ever arrive sur Netflix le lundi 27 avril. Cliquez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.