[VIDEO] Jennifer Aniston sur le plateau ‘Friends’ – Regardez Rachel faire peur aux fans

Jennifer Aniston est revenue à Central Perk vendredi pour parfaire ses compétences unagi avec un groupe de fans d’Amis sans méfiance.

Tout a commencé quand Aniston, qui a récemment remporté un Screen Actors Guild Award pour son travail sur The Morning Show d’Apple TV +, est devenue une animatrice de télévision réelle en remplaçant Ellen DeGeneres sur son hit éponyme de jour.

“Le spectacle d’Ellen est filmé sur le terrain de Warner Brothers, et j’ai passé environ 10 ans ici à faire un spectacle appelé Friends”, a déclaré Aniston à son auditoire, provoquant ce qui ressemblait à 15 heures d’applaudissements féroces. «Et le décor est toujours là. Cela fait partie de la tournée du Warner Brothers Studio. Alors j’ai pensé, pendant que je suis ici, je vais faire une visite. Voyons ce qui se passe…”

Ce qui s’est passé, c’est qu’Aniston s’est caché derrière le canapé orange emblématique de Central Perk, attendant de sauter et de surprendre les visiteurs du studio sans méfiance. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, le photographe a demandé aux fans de nommer leur ami préféré avant de prendre leur photo. (Franchement, le fait que la première fille ait dit que son ami préféré était Ross me fait me demander si tout était écrit. Mais je m’égare!)

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder Aniston effrayer la merde d’un groupe de personnes, puis déposez un commentaire avec votre propre ami préféré ci-dessous. (Soyez averti, cependant – si quelqu’un saute de derrière votre canapé après que vous ayez répondu, ce ne sera probablement pas l’actrice hollywoodienne Jennifer Aniston. Alors, vous savez, restez vigilant.)