[VIDEO] Jimmy Kimmel: Donald Trump Racist – Monologue «Virus chinois»

Jimmy Kimmel a utilisé son dernier «minilogue» sur le thème des coronavirus pour appeler notre «trompeur intrépide» Donald Trump et son insistance à qualifier le coronavirus de «virus chinois».

“Il fait vraiment tapis avec ce non-sens du” virus chinois “”, a déclaré Kimmel. “Lors de son point de presse aujourd’hui, quelqu’un a vu de très près ses notes, et vous pouvez voir qu’il a barré le mot” corona “et a écrit” chinois “à la place, ce qui signifie que même son rédacteur de discours était du genre” je ne suis pas écrire cela. Tu le veux? Vous changez vous-même. “

“Quelqu’un a besoin de prendre son Sharpie”, a conclu Kimmel. «J’en ai vraiment assez de ce type… Tais-toi déjà et laisse les médecins prendre le relais. Sérieusement. Vous “avez frappé le requin”. Remettez-le à Mike Pence, allez vous asseoir dans votre chambre à Mar-a-Lago et criez à la télévision toute la journée. Nous sommes fatigués de tous les «gains». »

Ensuite, Kimmel a accueilli sa première invitée célèbre de la semaine: Julia Louis-Dreyfus de Veep.

Quant aux autres hôtes nocturnes…

Sur la page YouTube du Daily Show, Trevor Noah a exprimé un sentiment similaire à propos de Trump – alias “la plus grande erreur de l’Amérique” – et a sonné le président pour son mensonge sur un remède potentiel pour COVID-19. Plus tard, il s’est enregistré avec le correspondant de Daily Show Jaboukie Young-White:

L’animateur de Fellow Comedy Central, David Spade, a utilisé son deuxième monologue «Lo-Fi» Lights Out pour prendre des coups sur Tom Brady, des influenceurs de voyage et les suites d’Avatar:

Sur NBC, Jimmy Fallon a exécuté son troisième monologue Tonight Show: At Home Edition depuis son porche, avec une piste de rire qu’il contrôlait avec son iPad. Cela a été suivi par le segment “Hashtags” et un chat vidéo avec Jennifer Garner:

Full Frontal a partagé le deuxième volet de son numérique en ne voyant que Beeing at Home, dans lequel Samantha Bee a souligné l’importance de laver vos… jambons:

L’animateur de TBS, Conan O’Brien, a fourni un guide pour prendre des selfies de célébrités tout en prenant ses distances sociales:

Regardez les vidéos ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec une réponse à cette question: Quel hôte en fin de soirée a fourni votre contenu préféré à la maison pendant sa première semaine complète en quarantaine?