[VIDEO] John Krasinski et Steve Carell partagent les souvenirs de «The Office»

La mission de John Krasinski de diffuser de bonnes nouvelles en ces temps difficiles s’est avérée très amusante pour les fans de The Office.

Le 25 mars, Krasinski a invité ses followers sur Twitter à transmettre des histoires de bien-être. Dimanche soir, la star de la série Jack Ryan d’Amazon a diffusé un rapport “Quelques bonnes nouvelles” via YouTube, dans lequel il a raconté certaines des histoires qu’il avait entendues – y compris sa propre interview avec Courtney “Coco” Johnson, l’adolescent de Pasadena qui a été surprise par un défilé d’accueil «inverse» après avoir subi son dernier traitement de chimio.

À mi-chemin de la livraison de “Some Good News” (logo gracieuseté de ses deux filles d’Emily Blunt!), Krasinski a jeté au correspondant Steve Carell, et les deux anciens camarades de bureau ont célébré le 15e anniversaire de la première de la comédie à succès NBC en revisitant non juste l’ancien haut de la vadrouille de Krasinki, mais aussi plusieurs de leurs scènes les plus préférées, y compris lorsque Jim s’est déguisé en Dwight et quand Michael a dévoilé son tout nouveau téléviseur à écran plasma.

Appuyez sur play ci-dessus pour entendre «Some Good News» de la semaine précédente, ainsi que pour revenir à plus de souvenirs préférés de Krasinski et Carell au bureau.

