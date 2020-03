[VIDEO] John Oliver s’adresse au coronavirus lors de la «semaine dernière ce soir»

HISTOIRES CONNEXES

John Oliver a ouvert l’épisode de dimanche de la semaine dernière ce soir avec un résumé approprié de l’actualité: «Eh bien, bien, bien! Hum, c’est bizarre, non? C’est vraiment bizarre. “

Comme Oliver l’a expliqué, lui et une équipe très limitée filmaient l’épisode à partir d’un endroit nu et non spécifié sans membres du public, après que des cas de coronavirus ont été confirmés à la fois dans le studio où la semaine dernière ce soir filme et dans l’immeuble de bureaux où Oliver et son personnel généralement travail. (“Cela ressemble un peu à l’endroit où les personnages du film vont quand ils viennent de mourir”, a déclaré Oliver à propos de l’ensemble “White void”.)

La semaine dernière ce soir est l’une des près de 100 émissions (voir la liste complète) arrêtant la production à la suite des inquiétudes liées aux coronavirus, ce qui signifie que l’épisode de dimanche sera le dernier de l’émission dans un avenir prévisible. Naturellement, Oliver a consacré l’intégralité de l’épisode à la discussion sur le virus, y compris le «gâchis complet» du président Trump d’une réponse à la pandémie.

“C’est clairement à la fois frustrant et extrêmement énervant et contribue activement à un sentiment de confusion dans le pays en ce moment”, a déclaré Oliver, faisant référence à la propagation constante de la désinformation de Trump sur le virus. «À ce stade, il serait peut-être préférable pour nous de mettre le président de côté. Ne vous inquiétez pas: il va y avoir amplement de temps pour être complètement furieux contre lui plus tard. Mais le fait est que, même si cela ne devrait pas être le cas, il semble que nous allons être un peu seuls ici. “

Oliver a ensuite réitéré certaines directives pour rester en sécurité et en bonne santé pendant la pandémie, exhortant spécifiquement les téléspectateurs à pratiquer autant que possible la distanciation sociale et à éviter que le système de santé ne soit submergé par trop de cas.

“La distanciation sociale est absolument cruciale en ce moment”, a-t-il fait remarquer. “Je sais qu’il y a une tentation de penser,” Attendez. C’est l’Amérique. Je suis sûr que nous avons suffisamment de ventilateurs, même dans le pire des cas. »Nous n’en avons pas. Nous ne le faisons vraiment pas. “

Il a poursuivi: «Nous avons tous une réelle responsabilité les uns envers les autres en ce moment. Les choix que nous ferons dans les jours et les semaines à venir contribueront directement à la gravité de la crise… Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et nous reviendrons sous une forme ou une autre, dans le futur. »

