Vidéo Juan de Dios Pantoja confirme sa séparation avec Kimberly Loaiza | Instagram

Le couple controversé de youtubeurs Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza après une série de problèmes qu’ils ont présentés en raison de la rencontre de Lizbeth Rodríguez aujourd’hui séparés, il semble qu’il ait atteint son objectif.

La semaine dernière, Juan de Dios s’est vu enveloppé dans divers potins Et tout cela grâce à la youtubeuse Lizbeth Rodríguez, qui a à tout prix voulu le dénoncer.

Après quelques jours assez compliqués, les explications de diverses personnes, entre autres, apparemment, le couple a dû séparer que votre relation entre dans un crise grave.

Cela peut vous intéresser: Photo Kimberly Loaiza et l’énorme tristesse dans ses yeux

Dimanche dernier, Juan a demandé des excuses publiques tous ceux qui ont été blessés par ce qui s’est passé, en particulier sa femme Kimberly, mais apparemment ce n’était pas suffisant.

Ils ont commencé à circulaire certains preuve où vous pouviez voir que Kim et Juan étaient séparés car ils ont été présentés dans des lits différents.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tout a commencé là-bas, ce n’étaient que des hypothèses, mais le chanteur a également fait un live il y a quelques jours sur son compte officiel de Instagram où il parle de la façon dont il le traverse et c’est là qu’il a décidé briser le silence et avoue qu’ils sont bien séparés.

C’est peut-être la fin de lui équipe Jukilop, parce qu’il reconnaît lui-même qu’il n’a même pas le meilleur caractère, ils viennent Temps difficiles pour toute votre famille.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Pantoja a fait savoir depuis le début de ce problème que Loaiza est la plus touchée avec la controverse qu’ils vivaient et ce qui le blessait le plus était les dommages psychologiques qu’il avait causés à sa petite amie.

Apparemment, ce que Lizbeth Rodríguez voulait réaliser en les séparant si cela fonctionne, car le couple est vraiment touché et même Juan a avoué que veut s’éloigner des réseaux sociaux et Youtube.

Vous pouvez également lire: Vidéo Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja disent bonne nuit, apparemment séparés

Pendant ce temps, Kimberly toujours n’a rien confirmé, on a seulement vu que dans ses histoires, il n’a pas montré de signes de Juan de Dios, quelque chose qui est assez étrange, maintenant attend juste à confirmer par les deux parties ou à régler leurs différends puisqu’ils ont une petite fille entre les deux.

.