Vidéo Juan de Dios Pantoja est battu par un autre youtuber

Vidéo Juan de Dios Pantoja est battu par un autre youtubeur | Instagram

Juan de Dios Pantoja Il a été impliqué dans une vidéo qui montre où il est frappé par un autre youtubeur qui le fait avec tous les intention de lui faire du mal.

Le renard youtubero a partagé une vidéo sur son compte officiel de Tik tok, qui semble avoir peu à ouvrir, où il partage comment il frappe Juan de Dios Pantoja.

Il semble que l’inimitié entre les deux youtubeurs ne soit pas terminée, du moins de la part de Javier “El zorrito youtubero” qui a constamment il ne fait qu’attaquer Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza.

Cela peut vous intéresser: Photos Kimberly Loaiza est accusée d’utiliser Photoshop

À plusieurs reprises, ils ont vu des poursuites entre les deux à travers les réseaux sociaux, lorsque Pantoja lui a répondu et portant ainsi d’innombrables problèmes entre lui et Javier.

Et le fait est que le petit renard est fasciné par l’attaque et la critique de la fiancée de Juan de Dios, toute publication et apparition publique semble être d’une importance vitale pour lui d’avoir à la critiquer, peut-être qu’il a ses raisons, mais celles-ci agacent très Jean de Dieu ils ont donc continuellement des conflits.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans la vidéo qui peut être vue dans le Tik tok officiel de Javier, vous pouvez voir Juan de Dios quand il était à la maison en train de le fixer pour bouger, il y a eu un moment où une échelle a été utilisée, qui était appuyée contre le mur et il était juste devant elle, dos à lui.

Dans la vidéo éditée, vous voyez comment Javier apparaît dans le coin et avec sa main, il déplace l’échelle pour qu’il tombe sur la tête et une partie de l’épaule à Pantoja, la vidéo est clairement montée mais il semble que Javier ait beaucoup aimé, même si en réalité ce n’est pas lui qui a jeté l’échelle.

Il y a ceux qui disent que les deux sont vraiment amis et que toutes leurs poursuites sont préméditées, mais il y a eu des moments où cela est extrêmement clair et ce n’est pas du tout un mensonge que les deux ils ne tombent pas bien du tout.

Lire aussi: Juan de Dios Pantoja défend Kimberly Loaiza de la critique

.