Vidéo Juan de Dios Pantoja présente le corps de Kimberly Loaiza en petit short

Vidéo Juan de Dios Pantoja présente le corps de Kimberly Loaiza dans un court métrage.

Juan de Dios Pantoja a partagé un beau panorama de Kimberly Loaiza pour tous les internautes qui sont vraiment devenus fous avec leurs courbes et leurs belles jambes.

Faire taire tous ceux qui critiquent son partenaire, le youtubeur a partagé une histoire dans laquelle il a enregistré La Lindura Mayor sans qu’elle s’en rende compte, Kim portait des épées, avec un petit short et un maillot de bain qui la faisait la montrer. courbes dans toute sa splendeur et qui disent ses pattes blanches qui ravissaient les adeptes des deux.

Dans l’enregistrement de vous pouvez voir que les deux profitent d’une promenade dans la mer et Kimberly Loaiza s’est rendu compte qu’elle était enregistrée peu de temps après et s’approche de Juan de Dios.

Après avoir donné naissance à son premier-né Kima Sofia, les critiques du corps de Kim n’ont pas cessé, mais à tout moment JD Patoja l’a soutenue et défendue contre ceux qui l’attaquent et surtout, la présumant et montrant qu’elle est plus amoureuse que jamais de votre partenaire de vie.

Récemment, Kim a montré son immense succès dans le monde de la musique, car avec la sortie de son single Ne sois pas jaloux, Le 12 décembre, il a été placé à la première place des tendances YouTube dans différents pays.

Comme si cela ne suffisait pas, Loaiza a ensuite lancé la chorégraphie et dans les coulisses du succès qui est également devenu inévitablement une tendance.

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja sont dans un excellent moment personnel et professionnel.

