Vidéo Juan de Dios Pantoja présume l’arrière-garde de Kimberly Loaiza sur Instagram

Juan de Dios Pantoja s’est proclamé amoureux du nouveau corps de Kimberly Loaiza après avoir eu son petit Kima et l’a encore montré en présumant l’arrière-garde de son partenaire dans les réseaux sociaux.

Dans l’enregistrement que Pantoja a partagé dans ses histoires Instagram, Kim peut être vu sur son dos se regardant dans un miroir dans ce qui semble être un grand magasin.

Le petit ami de Lindura plus âgé a concentré son garde arrière et a partagé les images avec un lion avec des coeurs dans les yeux.

Kimberly Loaiza shopping.

Kimberly Loaiza portait un pantalon taille haute foncé très serré sur son corps de sorte que son arrière-garde et ses courbes étaient visibles; Le pantalon l’accompagnait d’un chemisier court imprimé.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir que certains modèles youtuber lentilles dans le miroir et Juan précise qu’il a essayé de décider quoi acheter pendant une heure.

Le corps de Kim Loaiza a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux après s’être assuré qu’elle était en surpoids après la naissance de son premier-né; Néanmoins, Juan de Dios Pantoja est sorti pour défendre Kim et dit qu’il aime le corps de sa petite amie et qu’il est meilleur que jamais.

De plus, la youtubeuse a indiqué qu’elle n’a pas à modifier sa façon de s’habiller si ce n’est pas son désir et qu’elle est une femme et une mère qui se bat pour ses rêves.

