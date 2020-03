Vidéo Juan José Origel pleure désespérément après avoir été en feu croisé | Réforme

La vidéo est devenue virale dans laquelle on peut voir le journaliste Juan José Origel pleurer désespérément et paniqué après avoir été témoin d’un b @ lac3ra à Mexico.

Origel était en fu3g0 croisé dans le Lincoln Park of Polanco, le fait qu’il se soit documenté pour son compte Instagram officiel, mais son désespoir était tellement qu’il a fondu en larmes et les mots ont été brisés.

Le journaliste a raconté qu’il était allé se promener avec ses chiens quand il a vécu le terrible moment dans le parc de Polanco, les événements ont été enregistrés le 4 mars.

Pepillo a documenté ce qui s’est passé quelques minutes après la bataille et a été très affecté par ce qu’il venait de vivre.

Ça ne peut pas être, 9h20 le soir, b @ l @ wax à Lincoln Park et moi avec mes enfants. C’est la sécurité du Mexique, ça ne peut pas l’être, a-t-il dit très bouleversé.

Après ces vidéos inquiétantes, Juan José Origel a partagé une vidéo plus calme de chez lui où il a remercié ses disciples pour son inquiétude et a assuré que lui et ses animaux de compagnie étaient bien et en sécurité.

Je remercie toutes les personnes qui se sont inquiétées. Béni soit Dieu il ne nous est rien arrivé, nous voici tous les trois … Quelle frayeur! J’espère que tous ceux d’entre nous qui vivons dans cette ville comme celle-ci diront «quelle frayeur».

