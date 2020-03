Vidéo: Karol G enseigne à Thalía comment le faire Cela ne peut pas arriver!

La chanteuse Karol G ose et enseigne à Thalía comment le faire

11 mars 20206: 35 h

Karol G est une chanteuse colombienne de 27 ans qui a conquis un grand nombre de publics pour mettre ses chansons parce qu’elles ont été très populaires récemment sur les grandes stations de radio.

En plus de cela, l’artiste Karol G a mis en évidence sur scène tout le potentiel qu’elle a car non seulement elle chante mais elle danse aussi très bien. Et comme il sait que c’est de l’actualité, il partage son quotidien au travers de ses réseaux sociaux.

Récemment, nous avons observé une vidéo sur le compte Instagram officiel de Thalía qui a surpris tous les fans des deux chanteurs alors que Karol G explique ce que la chanteuse Thalía représente pour elle.

La vidéo dont nous parlons cite ce qui suit: «Ce sont des rappels pour ceux d’entre nous qui aiment la musique, que chaque étape que nous quittons directement ou indirectement peut être une grande influence pour quelqu’un. Être dans cette course est vraiment une belle responsabilité puisque nous établissons des liens d’amour avec les messages et les mélodies de nos chansons »

“Quand je me rends compte que pendant toutes ces années j’ai pu faire partie de l’histoire personnelle de quelqu’un, cela me donne une énergie inexplicable pour continuer à me réinventer et à toujours donner le meilleur de mon cœur et de mon âme”

«Cette fois, ma petite fille @karolg m’a tellement ému avec ses belles paroles dans cette vidéo! Quel plaisir de savoir que l’on pourrait inspirer quelqu’un et que maintenant que quelqu’un, en même temps, vous inspire aussi! Des femmes au pouvoir, fortes et unies, mais surtout se reconnaissant la force et l’inspiration qui nous rendent plus forts au quotidien! Je t’aime ma beauté »

