[VIDEO] Kiefer Sutherland dans «The Fugitive» – Regardez Quibi Teaser

Kiefer Sutherland traque à nouveau un suspect d’attentat à la bombe.

La prochaine plate-forme vidéo Quibi a publié un teaser pour The Fugitive, sa série de redémarrage du film d’action de 1993 qui mettra en vedette Sutherland et Narcos ‘Boyd Holbrook.

La bande-annonce, intégrée ci-dessus, montre Clay Bryce de Sutherland tenant une conférence de presse alors qu’il recherche un fugitif en fuite.

La description officielle de la série se lit comme suit: «Lorsqu’une bombe déchire le métro de Los Angeles sur lequel il monte, le col bleu Mike Ferro (Holbrook) veut simplement s’assurer que sa femme, Allison, et sa fille de 10 ans, Pearl, sont sûr. Mais les preuves erronées sur le terrain et le journalisme «tweetez maintenant, confirmez plus tard» brossent un tableau cauchemardesque: il semble au monde entier que Mike était responsable de cet acte odieux. Accusé à tort et très publiquement, Mike doit prouver son innocence en découvrant le véritable auteur, avant que le flic légendaire (Sutherland) à la tête de l’enquête puisse l’arrêter. »

Stephen Hopkins, qui a précédemment travaillé avec Sutherland le 24, dirige et produit des cadres. Nick Santora (Scorpion) écrit et produit des exécutifs, avec Basil Iwanyk, Tom Lassally et Albert Torres.

Harrison Ford a joué l’homme titulaire en fuite dans le film des années 90, tandis que Tommy Lee Jones a joué le rôle du maréchal américain à sa poursuite. Le film était basé sur une série ABC du même nom des années 1960, et une adaptation de courte durée de la série 2000 a duré 22 épisodes sur CBS.

Lancé le lundi 6 avril, Quibi (abréviation de «quick bites») est un service de streaming uniquement mobile qui offrira des séries originales courtes, avec des épisodes d’une durée de 10 minutes ou moins. L’application offrira deux niveaux d’abonnement: une option financée par la publicité pour 4,99 $ par mois et un service sans publicité pour 7,99 $ par mois.

