Vidéo Kimberly Loaiza danse à Tiktok avec un petit short | Instagram

Kimberly Loaiza a de nouveau consenti à son Linduras sur les réseaux sociaux, partageant cette fois une danse avec un rythme suffisant, mais ce qui a certainement volé la caméra était ses belles jambes.

Secouez cette chose, c’est la chanson que Kim a choisi de déplacer ses hanches pour Tiktok; Cependant, ce qui a volé l’attention de tout le monde était le petit short noir qu’il portait à l’époque, qu’il complétait avec une chemise verte et ses longs cheveux raides.

La chanson est assez rythmée, donc la danse devait être très rapide et rapide, La Lindura Mayor a fait ses meilleurs pas de danse; Cependant, elle a avoué que ce n’était pas facile.

Kim a été très active dans Tiktok depuis qu’il a rejoint l’application et encore plus que dans les autres réseaux sociaux; Il a partagé des danses seul et avec Juan, même avec des amis, ainsi que des défis et des confessions.

Dans la vidéo la plus récente, vous pouvez le voir danser avec Juan de Dios Pantoja dans le centre commercial et, apparemment, ils ne font rien de mal.

Kim et Las Pantojitas sont très inquiets parce que le Jukilop Ils ont révélé qu’ils sont très actifs dans la musique et ont enregistré des chansons que leurs abonnés sont impatients d’entendre et de voir sur YouTube.

Kimberly Loaiza a remporté un énorme succès avec sa chanson Do not be jealous qui, à grande vitesse, a atteint un grand nombre de reproductions sur YouTube et continue de le faire, dépassant le meilleur de la musique.

