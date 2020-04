Vidéo Kimberly Loaiza danse dans un soutien-gorge pour Tiktok

Vidéo Kimberly Loaiza danse en soutien-gorge pour Tiktok | Instagram

Kimberly Loaiza a surpris toutes ses mignonnes en dansant dans un soutien-gorge à Tiktok, très belle.

The Greater Cuteness n’est pas habitué à ses adeptes à ces types de costumes, donc quand il montre plus de peau, tout le monde est choqué.

Kim a choisi un soutien-gorge noir avec des détails sur les bretelles et un chemisier totalement transparent a été placé dessus, qui était accompagné d’un pantalon noir déchiré.

La youtubeuse a partagé deux vidéos dans lesquelles elle danse et d’autres plus, l’une d’entre elles avec l’effet d’un visage de bébé ou de vieille femme avec laquelle elle a ravi les internautes.

Kim a été très active dans Tiktok Dans cette quarantaine, où il assure, il continuera à donner du contenu pour que sa gentillesse reste à la maison en toute sécurité.

Juan a également participé à ses Tiktoks, où les plus amusants sont ceux dans lesquels ils dansent ou les scènes jalouses de Pantoja.

Mais celui qui n’a pas pu échapper à apparaître dans les vidéos est le petit Kima, qui a l’air plus grand et plus beau chaque jour.

