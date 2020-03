Vidéo Kimberly Loaiza démontre en vidéo qu’elle a une silhouette enviable | Instagram

Le fameux youtuber, chanteur et influenceur Kimberly Loaiza a partagé une vidéo où elle apparaît portant une silhouette enviable peut-être dans le but de démontrer que les critiques à son sujet sont fausses.

Et il y a une youtubeuse qui la critique constamment pour toute activité qu’elle fait, toute publication ou vidéo qu’elle partage presque manière immédiate il sort une vidéo faisant une critique sévère.

Peut-être que vous le connaissez “Petit tube, petite garce” Son nom est Javier, et il émet avec insistance des commentaires assez négatifs envers Loaiza.

C’est grâce à une photographie qu’il a partagée il y a un jour, où il apparaît vêtu d’un costume complet qui semble être un grand graffiti.

Javier El Zorrito youtubero a immédiatement écrit dans son compte Twitter que le photoshop avait échoué l’interprète de “Jaloux” et a également partagé une image faisant une comparaison.

Comme mentionné le petit renard, l’édition a été faite pour que Kimberly ait plus de taille, car à cette hauteur ses cheveux sont vus dans une autre direction peu naturelle.

Suite à ces critiques, de nombreux internautes ont réagi et ils ont également commencé à la critiquer, tandis que d’autres probablement ses partisans et ses fans l’ont défendue.

Pour cela, Kimberly a téléchargé une vidéo de cette séance photo il y a quelques heures où la même apparence corps spectaculaire que l’image qui avait été partagée il y a un jour, même à travers leurs histoires, a renvoyé une autre vidéo similaire.

Il n’est pas surprenant qu’une célébrité utilise des programmes pour éditer des photos et même des vidéos, n’importe qui le fait, et si c’est le cas ou non de Kimberly Loaiza Quel est le cas avec la récrimination de quelque chose que beaucoup plus de gens font?

Malgré tout le conflit qui s’est créé, Kimberly ne l’affecte pas car elle est contente de son corps et continue de travailler sur ses projets qui sont pas mal.

