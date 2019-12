Vidéo Kimberly Loaiza et le jour où elle a avoué l'infidélité de Juan de Dios Pantoja. | Instagram

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont formé l'un des plus beaux couples de YouTube et ont montré qu'ils vivaient l'un de leurs meilleurs moments en formant une belle famille avec leur fille Kima; Cependant, on a beaucoup dit si Pantoja avait été infidèle au maire de La Lindura.

Dans une vidéo que Kim elle-même a partagée sur sa chaîne officielle de Youtube a raconté les faits de ce qu'elle considère comme une infidélité de la part de son partenaire.

Comme ils l'ont partagé et les disciples de Jukilop peuvent le vérifier, le couple a eu plusieurs hauts et bas dans leur relation, ils ont coupé, ils sont revenus, ils ont pris du temps et les choses se sont compliquées depuis que la célébrité a commencé à atteindre Juan de Dios.

Kimberly Loaiza a indiqué dans l'enregistrement que les problèmes des deux étaient liés à la communication, car ses voyages étaient très fréquents et que cela les avait amenés à se terminer à une occasion spéciale. Elle souligne que cela faisait deux mois qu'ils avaient pris du temps et appris que Juan avait couché avec quelqu'un d'autre.

Connaître la situation était très désagréable pour le maire de Lindura, car le troisième en discorde était un ami de son amie et il lui était facile de découvrir ce qui s'était passé. Elle a avoué se sentir vraiment trahie; cependant, son partenaire lui a dit que ce n'était pas une infidélité puisqu'à cette époque ils n'étaient pas ensemble.

Récemment, Juan de Dios Pantoja lui-même a partagé dans une histoire Instagram qu'il avait été infidèle à Kimberly dans le passé, qui avait fréquenté d'autres filles et révélé ces informations parce que c'était ce que Badabun Il pourrait l'utiliser contre lui après avoir aidé cinq youtubeurs à élever la voix contre lui.

Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari! L'homme le plus mignon, le plus beau et le plus tendre que j'ai jamais rencontré, le meilleur de tout pour moi … Nous nous sommes rencontrés il y a presque 7 ans Pendant tout ce temps, notre relation a traversé différentes étapes, hautes et basses, et malgré tout, notre amour a toujours perduré, car il est plus fort que n'importe quel problème que nous pouvons avoir, ensemble nous pouvons avec tout vous et ma fille êtes l'une des plus belles choses que Dieu m'a données, je pense qu'il y a très peu de gens qui vous connaissent autant que moi et je sais que vous êtes une grande personne, un grand ami, un grand fils, un grand frère et sans aucun doute un GRAND papa, J'espère que vous passez un moment incroyable en cette journée spéciale mon amour JE VOUS AIME JPTLV ❤

Cependant, le youtubeur a dit qu'il avait changé, que la paternité l'avait rendu mature et qu'il était vraiment concentré sur sa famille.

