Vidéo Kimberly Loaiza et ses meilleures vidéos dansant sur Tiktok | Instagram

Kimberly Loaiza continue de capter l’attention de ses disciples et maintenant avec son nouveau compte rendu de Tiktok l’application qui est à la mode, vous verrez vos meilleures vidéos danse

Avec cette application, les utilisateurs qui ont l’application peuvent créer clips de trois à quinze secondes et de longues vidéos de trois à soixante secondes.

L’une des scènes les plus controversées et les plus attirées est celle où il est apparu dansant court assez court portant ses jambes blanches.

Cela peut vous intéresser: Kimberly Loaiza est un graffiti audacieux en costume moulant

Avec son charisme et sa personnalité si doux Kimberly Loaiza tombe amoureuse qui le regarde dans leurs applications aussi bien pour leurs chansons que pour leurs occurrences continues sur Instagram.

C’est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter d’avoir comme promis Juan de Dios Pantoja avec qui, à de nombreuses reprises, ils effectuent des défis entre eux.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Loaiza est un court laps de temps pour sortir une nouvelle chanson qui malgré ne pas savoir beaucoup de détails On pense (parmi ses partisans) que ce sera sûrement un succès car il y a quelques semaines, elle et sa promesse étaient en route pour Medellin, Colombie pour enregistrer de nouveaux morceaux de musique.

L’interprète de “Jaloux” Ce n’est pas la seule youtubeuse ou célébrité qui utilise l’application jusqu’à présent selon les statistiques d’une page célèbre Tiktok Il compte: États-Unis 39,6 millions d’utilisateurs. Turquie 28,4 millions d’utilisateurs. Russie 24,3 millions d’utilisateurs. Mexique 19,7 millions d’utilisateurs.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Une partie des vidéos Kimberly elle a partagé dans son compte Tiktok vous en trouverez où elle est apparue seule, ou en compagnie de Juan de Dios et même avec certains de ses amis.

Quelques vidéos que vous apprécierez Kimberly Il les a déjà partagés sur son compte Instagram donc vous les reconnaîtrez immédiatement.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza danse à Tiktok avec un petit short

.