Vidéo Kimberly Loaiza, Éteins la lumière, donne un aperçu de ta nouvelle chanson.

La belle Kimberly Loaiza a surpris son Linduras en donnant un peu de ce que serait sa nouvelle chanson Turn off the light en collaboration avec Ovy On The Drums et a rendu tout le monde fou.

Le maire de La Lindura a laissé ses partisans dans l’attente pendant quelques jours dans lesquels il a publié qu’il enregistrait avec le chanteur et que bientôt il y aurait plus de sa musique.

Juan de Dios Pantoja lui-même était très excité par le nouveau projet de Kim et avait même fait une erreur en révélant un peu de la chanson lorsque Kimberly demandait à ses followers de suivre Ovy sur les tambours et en atteignant le but, ils lanceraient une avance.

Dans les vidéos précédentes, Kimberly Loaiza avait pris soin de ne pas montrer l’audio de ce que serait son nouveau single; Cependant, il semble que l’euphorie ait battu Juan de Dios Pantoja, qui a révélé une partie de la chanson de Kim.

Le youtubeur a partagé son émotion pour le travail de La plus grande gentillesse et vous pouvez écouter une partie de la chanson dans laquelle elle chante pendant l’enregistrement.

Cependant, Kimberly Loaiza a continué avec la dynamique, l’objectif a été atteint et le chanteur a mis en ligne une vidéo dans laquelle il est vu dans un studio d’enregistrement avec Kim Loaiza et montre son émotion pour Turn off the light.

Apparemment, les paroles de la chanson nous montrent un autre côté du youtuber car cela semble un peu plus audacieux que ce que nous avons l’habitude d’entendre.

