Vidéo Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et Kima craignent pour le coronavirus | Instagram

La belle Kimberly Loaiza et son partenaire Juan de Dios Pantoja se soucient de leur santé, mais surtout de celle de leur petite fille Kima et craignent une contagion de coronavirus, c’est pourquoi ils utilisent des masques car ils sont en voyage.

C’est Juan de Dios Pantoja qui a partagé dans ses histoires Instagram que lui, son partenaire et son premier-né voyageront avec certains de ses amis, mais ils prennent les mesures nécessaires avant cette alerte de santé mondiale.

Pantoja a partagé des images dans lesquelles lui, Kim et la belle peuvent être vus Kima avec des couvre-bouches, la chose la plus surprenante est que la petite fille n’essaye même pas de l’enlever.

Apparemment pour ce qu’il dit et ce que l’on peut voir dans les courtes vidéos, le Jukilop Ils étaient déjà dans un aéroport en attente de leur vol.

Ces derniers jours, la propagation du coronavirus est devenue une alerte mondiale, hier, l’OMS l’a officialisé et a appelé les pays plus développés à soutenir ceux qui sont confrontés à la lutte contre le virus.

La belle Kima n’enlève pas le masque.

Comme l’a révélé plus de 200 personnes dans La Chine ils ont perdu la vie à cause de ce virus et il y a plus de 7 000 cas dans ce seul pays.

Juan donne l’exemple de la prévention.

Malheureusement, il a été annoncé que le Coronavirus s’est propagé à travers le monde et a déjà atteint l’Amérique, le Canada et les États-Unis, déjà confrontés à leurs premiers cas; tandis que le Mexique a des soupçons qui sont à l’étude.

Après cette alerte, de nombreux vols ont été annulés et des mesures de restriction sont prévues pour l’entrée et la sortie de la Chine et de ses produits vers le reste du monde.

