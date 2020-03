Vidéo Kimberly Loaiza montre ses jambes en robe courte | Instagram

Vraiment belle! Kimberly Loaiza tombe amoureuse tous les jours de son Linduras avec ses vidéos sur Tiktok; cette fois, le youtubeur a partagé une vidéo dans laquelle il vante ses belles jambes dans une robe courte.

Avec un look vraiment spectaculaire, Kim Loaiza a été vue dans l’enregistrement de quelques secondes dans lequel vous avez vu un court robe rouge avec un conto et des chaussons, mais ce qui a vraiment volé les soupirs de tout le monde, ce sont ses jambes.

La youtubeuse dansait un peu pour ses followers avec ce beau sourire qui la caractérise ainsi que ses longs cheveux noirs avec lesquels elle conquiert à nouveau ses followers tous les jours.

Vous pourriez être intéressé: Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja volent des regards aux Spotify Awards

Le youtubeur a été très actif dans Tiktok, encore plus que sur d’autres réseaux sociaux, où il a été vu dans une version plus cool et plus détendue dansant et se montrant.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Kimberly Loaiza surprise par les Spotify Awards avec sa garde-robe noire, la youtubeuse a choisi un haut et une jupe longue avec une formidable ouverture pour monter sur le tapis vert des awards où elle était très bien accompagnée de son petit ami Juan de Dios Pantoja.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza remue son corps pour Tiktok

Kim et Juan ont apprécié autant les grands fans d’artistes de stature internationale que J Balvin et Karol G. Le youtubeur a été vu dans ses histoires chantant la chanson à succès La Tusa.

Les deux ont également partagé qu’à la fin de la journée bien remplie, la plus belle de leur vie est venue un gros câlin et des baisers pour leur belle Kima.

.