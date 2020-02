Vidéo Kimberly Loaiza scène de jalousie d’armes formidable à Juan de Dios Pantoja

Vidéo Kimberly Loaiza arme une scène de jalousie énorme pour Juan de Dios Pantoja. | Instagram

La toujours belle Kimberly Loaiza a surpris sur les réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle elle peut être vue en train de faire une scène jalouse forte à son partenaire, également youtubeur Juan de Dios Pantoja.

L’enregistrement de cette scène a été publié sur Tiktok et tout a été réalisé par le couple pour la partager sur ledit réseau social et lancer le #noseascelosochallenge.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Pantoja et Kim agissant “normalement” Lorsque le garçon qu’il aime se rapproche, quelque chose qui a été pris comme une blague parce que lorsque vous devenez nerveux, il réagit de manière excessive, tout comme youtuber le fait sur l’enregistrement.

Avec le thème Don’t Be Jealous en arrière-plan, Kimberly Loaiza agit comme si quelqu’un flirtait avec le père de sa fille alors elle finit par courir dans ses bras, le serrant fort dans ses bras et faisant une grimace d’inconfort.

Tout cela n’est rien de plus qu’un enregistrement amusant pour l’application. Dans ses histoires Instagram, la youtubeuse a partagé avoir invité ses followers à rejoindre le #noseascelosochallenge et qu’elle regarderait les vidéos elle-même.

À tel point que vous les verrez, qu’il a dit qu’il ferait une vidéo pour sa chaîne YouTube officielle où il réagirait à ces enregistrements, afin que ceux qui se joignent au défi apparaissent sur la chaîne de Kimberly Loaiza.

Kim et Juan de Dios Pantoja ont été un peu plus actifs dans les réseaux sociaux, après avoir annoncé que le processus de déménagement compliquait le maintien en contact avec leurs Linduras et Pantojitas.

