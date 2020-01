[VIDEO] Kobe Bryant Dead – Hommage aux Grammys

HISTOIRES CONNEXES

La star de la NBA, Kobe Bryant, décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie, a été rappelée avec un hommage a capella lors de la diffusion des Grammys cette nuit-là.

Bryant a été tué lors d’un voyage en hélicoptère privé au-dessus de Calabasas, une ville située à 30 miles au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles. Sa fille de 13 ans, Gianna Maria Onore, était également à bord et est décédée dans l’accident, tout comme sept autres passagers.

Il laisse dans le deuil son épouse, Vanessa Bryant, et ses filles Natalia, Bianca et Capri.

Les Grammys de cette année ont eu lieu au Staples Center de Los Angeles, le même lieu où Bryant a joué en tant que membre des Lakers pendant deux décennies.

Juste avant de commencer son mélange d’ouverture de cérémonie, Lizzo a crié: «Ce soir, c’est pour Kobe!» Quelques minutes plus tard, l’hôte Alicia Keys a solennellement pris la scène. «Nous voici, ensemble lors de la plus grande soirée musicale, célébrant les artistes qui le font le mieux. Mais pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment. Parce que plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Et nous nous tenons littéralement ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite. “

Après avoir noté: «Nous n’aurions jamais imaginé dans un million d’années que nous devions commencer la série comme ça», Keys et Boyz II Men ont chanté un couplet a capella de «Il est si difficile de dire au revoir à hier» alors que les deux maillots à la retraite de Bryant étaient allumé dans les chevrons de l’arène.

Voici la vidéo du mémorial, gracieuseté de notre site sœur, Variety:

La vidéo complète de l’hommage à Bryant sera ajoutée à cet article dès qu’elle sera disponible. Jusque là, cliquez sur les commentaires ci-dessous avec vos réflexions sur le moment Bryant de l’émission.