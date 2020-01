[VIDEO] Kobe Bryant Dead: Regardez Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Tributes

HISTOIRES CONNEXES

La mort récente de Kobe Bryant a fait pleurer plusieurs animateurs de talk-show lundi, dont plusieurs ont honoré la légende de la NBA d’anecdotes personnelles émotionnelles.

Bryant est décédé le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes, dont celle de sa fille de 13 ans, Gianna. Lors de la diffusion lundi de The Tonight Show, l’animateur Jimmy Fallon a commencé avec une histoire de ses premières années à Los Angeles, quand lui et Bryant – une recrue de 17 ans pour les Lakers à l’époque – se sont rencontrés lors d’une fête à la maison et se sont portés volontaires pour faire une course de bière.

Les hommes se sont retrouvés dans un magasin appelé Pink Dot, qui livre exclusivement de la nourriture et de l’alcool aux clients et ne vend rien sur place. Mais lorsque Bryant a présenté sa carte d’identité à la fenêtre, révélant qu’il avait joué pour les Lakers, “le gars a ouvert la porte, nous sommes sortis avec cinq caisses de bière et nous avons sauvé la fête”, a déclaré Fallon en riant dans la vidéo ci-dessus. .

«Lorsque nous nous sommes rencontrés au fil des ans, nous nous moquions de la nuit de notre première rencontre», a poursuivi Fallon, la voix brisée. “Nous rions de toutes les bonnes choses qui se sont produites depuis, et nous rions de l’amusement que cela a été d’élever des enfants et de toutes les erreurs stupides que nous avons commises en essayant de comprendre comment être de bons papas.”

Il a conclu en se souvenant de Bryant comme quelqu’un qui «a relevé n’importe quel défi en creusant plus profondément et en retournant au travail. Alors honorons Kobe, Gianna et les autres vies qui ont été perdues hier en suivant son exemple… Kobe, quand nous nous reverrons, nous allons faire une course de bière. »

Jimmy Kimmel était également parmi les hôtes qui se sont souvenus de Bryant lundi, en consacrant tout son Live! épisode (intégré ci-dessous) à la star du basket-ball alors qu’il rejouait les apparitions précédentes de Bryant dans la série.

“Il n’y a pas de doublure argentée ici. C’est tout mauvais. Tout est triste », a fait remarquer un Kimmel étouffé. “Il était une lumière brillante, et c’est comme ça que je veux me souvenir de lui.”

D’autres hommages sont venus de James Corden, Conan O’Brien et Ellen DeGeneres en larmes, qui ont rappelé à ses téléspectateurs que “la vie est courte et elle est fragile” à la suite de la mort choquante de Bryant.