[VIDEO] Kobe Bryant et sa fille Gianna se souviennent de Vanessa Bryant

À «La célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant» – un mémorial public télévisé pour le grand Kobe Bryant de la NBA et sa fille de 13 ans, Gianna, qui ont tous deux péri dans un accident d’hélicoptère le 27 janvier – Vanessa Bryant a rendu hommage à son mari et leur deuxième enfant aîné.

Lors de la réunion très fréquentée au Staples Center de Los Angeles, qui a été diffusée en direct sur ESPN, CBS Sports et d’autres points de vente, Vanessa Bryant s’est souvenue de Kobe comme «une féroce concurrente sur le terrain de basket, le plus grand de tous les temps, un écrivain, un Gagnant d’un Oscar [as exec producer of the animated short Dear Basketball] et le Black Mamba. ” Pourtant, alors que d’autres voyaient Kobe pour son statut de célébrité, pour Vanessa «il était mon doux mari et le beau père de nos enfants. Il était à moi, il était tout pour moi. » Après s’être rencontrée pour la première fois à l’âge de 17 ans et demi, Vanessa a dit qu’elle l’était et qu’elle est devenue «sa petite amie, son premier amour, sa femme, son meilleur ami, sa confidente et sa protectrice».

De perdre Gianna à un si jeune âge, et si tragiquement, Vanessa a remarqué: «Nous ne pourrons pas voir Gigi aller au lycée… nous n’aurons pas la chance de lui apprendre à conduire une voiture…. Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est magnifique le jour de son mariage [or see her] avoir des bébés à elle.

“Gigi serait probablement devenu le meilleur joueur de la WNBA”, a déclaré Vanessa à propos de la star des cerceaux adolescents. “Elle aurait fait une énorme différence pour le basketball féminin”, pas seulement en tant que joueuse d’un défenseur de l’égalité des sexes.

Vanessa Bryant a ensuite énuméré comment Kobe et Gianna étaient similaires – «Ils étaient drôles, heureux, stupides et ils aimaient la vie», a-t-elle déclaré. Et en tant que telle, elle a postulé: «Dieu savait qu’ils ne pourraient pas être sur cette Terre sans l’autre. Il a dû les ramener au paradis ensemble. »

Jimmy Kimmel a dirigé les débats de «The Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant», qui a également présenté des performances musicales de Beyonce (avec «XO» et «Halo») et d’Alicia Keys (jouant la «Moonlight Sonata» de Beethoven, un favori des Bryants ‘).

Regardez des extraits du panégyrique public de Vanessa Bryan ci-dessous:

Vanessa Bryant à propos de son défunt mari, Kobe Bryant: “Je ne pouvais pas le voir comme une célébrité, ni seulement comme un joueur de basket incroyable. Il était mon doux mari et le beau père de nos enfants.” 💜💛 #KobeFarewell pic.twitter.com/CRA2ei6Yaj

– Entertainment Tonight (@etnow) 24 février 2020

Toujours pendant la journée des hommages, Shaquille O’Neal a partagé une anecdote NSFW sur la réplique sur le point de Kobe à “Il n’y a pas de moi dans l’équipe”, tandis que la légende de la NBA Michael Jordan a apporté la légèreté nécessaire en remarquant comment son visage strié de larmes va relancer le mème MJ Crying: