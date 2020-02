[VIDEO] Kobe Bryant Tribute de Jennifer Hudson – Match des étoiles NBA

HISTOIRES CONNEXES

La gagnante des Grammy Awards, Jennifer Hudson, a rendu hommage à feu Kobe Bryant dimanche en chantant au 2020 All-Star Game NBA.

Bryant est décédé le 26 janvier alors qu’il voyageait en hélicoptère privé au-dessus de Calabasas, une ville située à 30 miles au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles. Sa fille de 13 ans, Gianna Maria Onore, était également à bord et est décédée dans l’accident, tout comme sept autres passagers.

Des images de Bryant et Onore ont servi de toile de fond à la performance de Hudson, alors que le chanteur a couronné la chanson classique “For All We Know (We May Meet Again)”, qui a d’abord été popularisée par le chanteur et pianiste de jazz légendaire, Nat King Cole.

Hudson a été présenté par une autre légende de la NBA, Magic Johnson, qui a dit quelques mots sur son ancien camarade de Los Angeles. “Nous ne verrons jamais un autre basketteur comme Kobe”, a-t-il déclaré. «Il était passionné d’être un grand père, mari, cinéaste.» Il a également évoqué le décès du commissaire de la NBA, David Stern, décédé le jour du Nouvel An.

Bryant a déjà été commémoré lors du 62e Grammy Awards annuel, qui a eu lieu quelques heures seulement après la mort de Bryant et de sa fille. Au cours de la cérémonie, qui s’est tenue au Staples Center de Los Angeles, l’hôte Alicia Keys et Boyz II Men ont chanté un vers a capella de «Il est si difficile de dire au revoir à hier», tandis que les deux chandails à la retraite de Bryant ont été allumés dans les chevrons de l’arène. .

