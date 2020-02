[VIDEO] La bande-annonce de la saison 3 de «Westworld» révèle Dolores et Maeve Showdown

HISTOIRES CONNEXES

Dolores et Maeve vont venir à bout quand Westworld (enfin) reviendra le mois prochain.

Dans la dernière bande-annonce de la troisième saison tant attendue du thriller de science-fiction HBO (s’inclinant le dimanche 15 mars à 9 / 8c), le nouveau Big Bad de Vincent Cassel oppose les hôtes androïdes échappés dans une bataille (apparente) à mort . La nouvelle séquence apporte également un éclairage supplémentaire sur le nouveau personnage joué par Aaron Paul et sa connexion avec Dolores.

Comme indiqué précédemment, une grande partie de l’action de la saison 3 se déroule dans un Los Angeles futuriste où les robots et les humains coexistent d’une manière très différente de celle qu’ils font dans les parcs. D’autres nouveaux acteurs incluent Lena Waithe (Master of None), le rappeur Scott «Kid Cudi» Mescudi (How to Make It in America), John Gallagher Jr. (The Newsroom), Michael Ealy (Stumptown), Tommy Flanagan (Sons of Anarchy ) et le porteur de ballon de la NFL Marshawn Lynch.

La finale de la saison 2, qui a été diffusée il y a près de deux ans, a révélé que William / The Man in Black est (à un moment donné dans le futur) un hôte et que Dolores est née de nouveau dans le corps d’un hôte conçu pour ressembler à Charlotte, l’exécutif de Delos. . La saison 3 se composera de huit épisodes, une graduation par rapport aux première et deuxième saisons de 10 épisodes de la série.

Êtes-vous prêt à acheter un billet pour retourner à Westworld? Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessus et déposez vos réflexions sur la saison 3 dans la section commentaires ci-dessous.