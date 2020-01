Vidéo: la cousine de Shakira a ouvert ses jambes sur un vélo roulant et a failli tomber OMG!

Valérie Dominguez a démontré, une fois de plus, que ses capacités physiques s’améliorent.

26 janvier 2020

Le colombien Valérie Dominguez Il fait tout son possible pour augmenter sa communauté de followers sur Instagram et le fait avec des vidéos de plus en plus créatives et productives.

A cette occasion, l’hôte du programme «Je m’appelle” Il a fait le tour de faire du vélo et pendant un moment, arrête de pédaler, ouvrant les jambes.

La vérité est que les compétences de cette femme de 39 ans sont incroyables, car non seulement elle a relevé le défi mais elle l’a fait en montrant un sourire.

Valérie Je passais une journée en Californie, où il rencontre de vieux amis.

Dans la vidéo, vous pouvez également écouter la chanson “The Bicycle”, de son cousin Shakira avec le Colombien Carlos Vives, avec qui il est présumé que Valérie J’aurais une relation amoureuse.

.