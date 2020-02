VIDEO La fille de Kim Kardashian a ouvert son visage après une forte chute | Instagram

Il a transcendé par la bouche du mondain le plus célèbre, Kim Kardashian que sa petite fille qui a procréé avec Kanye West a subi un grave accident après une chute qui lui a ouvert le visage.

La femme d’affaires a expliqué lors d’une interview qu’une de ses jeunes filles, fille du chanteur Kanye West également, avait joué dans une chute brutale qui lui avait valu d’ouvrir le visage après être tombé bruyamment.

L’un des membres les plus importants du clan Kardashian a détaillé dans une interview l’un des moments les plus effrayants de sa vie lorsque sa petite fille nommée Chicago tombant d’une chaise haute dans laquelle il se trouvait, l’incident a provoqué une coupure au visage du mineur qui a nécessité plusieurs sutures.

C’était lors de sa visite au programme Bonjour, que la star de télé-réalité Kardashians à travers lequel il a avoué la négligence a mis la vie de la petite fille en danger.

Comme il l’a dit Kim devant les caméras du programme américain, la petite fille a reçu plusieurs points de suture et apparemment la cicatrice serait effacée au bout d’un moment.

Il convient de mentionner que le célèbre influenceur et l’artiste a engendré quatre enfants, donc les tâches en tant que mère ne devraient pas être une tâche simple. Heureusement après avoir été transférée aux urgences de l’hôpital, la petite fille a été immédiatement soignée et aujourd’hui elle est très bien réitérée la mondaine.

En revanche, lors de leur mariage Kim et Kanye ouest ils ont engendré quatre enfants, dont deux sont nés avec un loyer.

Le premier-né de Kim est Nord ouest Saint West, 6 ans, 4 ans suit; tandis que Chicago, 2 ans, et Psaume, près de 9 mois, sont les enfants de Kim et Kanye qui sont nés avec un ventre loué, car Kardashian, en raison de son âge et de sa santé, ne pouvait pas retomber enceinte.

