Vidéo: la petite amie de Luis Miguel enseigne à Aracely Arámbula comment le déplacer sans crainte

La petite amie de Luis Miguel a maintenu une rivalité silencieuse avec son ex, Aracely Arámbula. A cette occasion et en utilisant la plateforme Instagram, il démontre qu’il est capable, tout en présumant qu’il est “le meilleur couple romantique que le chanteur ait eu”.

12 février 2020

Le monde des célébrités est plein de controverses, les raisons en sont variées, les affaires, l’amour, la famille, entre autres. Mais sans aucun doute, les rivalités sentimentales ont tendance à générer une plus grande intrigue.

L’actuelle petite amie et showgirl de Luis Miguel, Mollie Hannah Gould a maintes fois commenté qu’elle est et a été sans aucun doute la meilleure petite amie et partenaire de la chanteuse, provoquant et défiant l’ex de l’ancien artiste.

Mollie Gould est célèbre dans ses réseaux sociaux pour porter des tenues incroyables et poser professionnellement et artistiquement pour les caméras, sans aucun doute elle est incroyable dans son travail, devenant en peu de temps une célébrité de premier plan.

Sa rivalité avec l’ex de Luis Miguel a été révélée à plusieurs reprises, dans la vidéo, nous pouvons voir comment il montre sa capacité à danser et à bouger son corps en parfaite harmonie, effectuant une chorégraphie impeccable.

Nous avons vu comment il s’efforce de montrer à quel point leur relation est réussie, à quel point ils sont heureux et les grands succès qu’ils ont récoltés ensemble. Pour le moment cette polémique entre l’actuelle petite amie de Luis Miguel et l’ex ne s’arrête pas là, l’histoire va continuer.

