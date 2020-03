Vidéo La vidéo de Belina réalisée par son ancien Criss Angel est publiée

Belinda, Criss Angel

Une vidéo musicale Belinda du thème «Báilalo» réalisée en 2017 a été divulguée en ligne et a été réalisée par son ancien partenaire, l’illusionniste Criss Angel.

On ne sait pas comment ce matériel a transpiré sur Internet, car il n’a pas été publié par Belinda ou Criss Angel. Sur ce thème, la chanteuse a collaboré avec le DJ Steve Aoki et les Portoricains Zion et Lennox, une chanson qui a un mélange de rythmes latins et dansants, la chanteuse aux looks extravagants au milieu du désert et la participation du Cirque Du Soleil.

La réaction de Belinda a été que sur sa chaîne YouTube, son commentaire sur la vidéo était un cœur, une vidéo qui a été téléchargée par la chaîne JME Records, puis elle a publié l’audio sur sa propre chaîne.