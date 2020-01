[VIDEO] Last Man Standing: Saison 8, épisode 3 – «Le vôtre, le vin et le nôtre»

HISTOIRES CONNEXES

Mike Baxter sait quand les tenir et les plier – mais il ne sait presque rien de Bridge.

TVLine a votre premier aperçu exclusif des épisodes consécutifs de Last Man Standing (Fox, 8 / 7c) de jeudi, dans lesquels Mike et Vanessa tentent de jouer au jeu de cartes préféré d’Ed et Bonnie. Mike a du mal à comprendre les règles, puis suggère qu’ils passent tous à quelque chose d’un peu moins difficile.

«Ne pouvons-nous pas jouer quelque chose de moins compliqué que Bridge? Comme, pourquoi ne construisons-nous pas un pont? “, Demande-t-il. “C’est un cauchemar. J’ai une quinte, une couleur et un blackjack. “

Dans le premier épisode, intitulé «Yours, Wine and Ours», Mike peine à équilibrer son besoin de «moi du temps» et de trouver des passe-temps communs avec Vanessa, tandis que Kyle et Ryan pleurent le décès de leur graphiste préféré. Ensuite, dans “You Got Got Male (or Female)”, Kristin confie à Mike sa fête de révélation de genre, tandis que Chuck et Joe transforment la chambre d’amis d’Ed en une maison de poupée surdimensionnée pour Bonnie.

Last Man Standing a ouvert la saison 8 le 2 janvier, baptisant sa nouvelle période jeudi soir avec 5,2 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,9, marquant sa meilleure audience depuis le 8 mars et correspondant à sa finale de mai dans la démo. (Les lecteurs de TVLine ont donné à la première demi-heure une note moyenne de «A-».) Les épisodes consécutifs se poursuivront jusqu’au 16 janvier, avant que la comédie Jason Biggs / Maggie Lawson Outmatched n’assume le créneau horaire de 20 h 30 sur 23 janvier.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.