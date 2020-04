[VIDEO] «Late Night» organise un défilé de Pâques avec des chars sur le thème de la quarantaine

Nous aimons un défilé, et Late Night With Seth Meyers de NBC en a organisé un du mieux possible, étant donné les limites de la quarantaine pandémique.

Lors de l’édition de lundi de la série NBC de fin de soirée, l’écrivain Amber Ruffin a présidé un défilé de Pâques qui a eu lieu dans sa propre maison. En raison des temps étranges dans lesquels nous vivons, chacun des chars de parade slapdash a célébré un aspect certain et bien trop apparentable de la vie en quarantaine – y compris des jeans qui semblent être une telle envie de se glisser dans plus, des biscuits faits maison qui frappent à peine l’assiette avant d’être inhalé pendant une crise de désespoir, et bien sûr une réunion Zoom avec des collègues.

Appuyez sur jouer ci-dessus, prenez un siège et assistez aux festivités de Ruffin. À quel flotteur vous identifiez-vous le plus?

