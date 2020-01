[VIDEO] “Law and Order: SVU” Saison 21 Benson apprend que Tucker est marié

HISTOIRES CONNEXES

Heureusement, Olivia porte un parapluie au début de ce clip exclusif de Law & Order de jeudi: SVU. Parce que quand il pleut, il pleut.

Comme si ce n’était pas assez grave qu’elle doive assister à une soirée de retraite pour Ed Tucker, alias l’ancien flic des Affaires intérieures avec qui elle était sérieusement sortie, Liv est frappée par une réalisation époustouflante quelques instants après avoir pénétré dans le bar où se déroule la fête.

“Qui est la femme?”, Demande Benson à ses collègues, faisant un signe de tête à une rousse à côté de Tucker. C’est à Rollins qu’il revient de transmettre la malheureuse nouvelle à son patron.

“C’est sa nouvelle épouse”, dit le détective alors que Liv meurt un peu à l’intérieur.

Les fans se souviendront que Benson et Tucker étaient ensemble depuis longtemps, mais qu’ils se sont séparés lors de la saison 18 lorsque Tucker a annoncé son intention de prendre sa retraite et a suggéré à Olivia de le suivre dans le prochain chapitre de leur vie. Mais elle ne pouvait pas imaginer un avenir proche où elle n’était pas flic, alors ils se séparèrent, Liv recentrant ses énergies sur le travail et élevant son jeune fils, Noah.

Le synopsis officiel de l’épisode de cette semaine indique que la culpabilité de Tucker empire après la fin du clip, se terminant par une «tragédie». Ailleurs dans l’heure, Liv examine les accusations d’agression sexuelle commises par un policier. Holly Robinson Peete (21 Jump Street, Hangin ’With Mr. Cooper) guest-stars.

