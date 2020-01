[VIDEO] «Law and Order: SVU», saison 21, épisode 11 – Fresque de la victime

HISTOIRES CONNEXES

Law & Order: fans de SVU, vous êtes sur le point d’assister au moment où Olivia Benson lit l’écriture sur le mur. Au sens propre.

Dans cet aperçu exclusif de l’épisode de ce soir (NBC, 10 / 9c), nous rencontrons une strip-teaseuse jouée par Tonya Glanz (Timeless). Elle a été violée sur son lieu de travail et a signalé l’agression à son commissariat de police local. Mais comme vous le verrez dans le clip, l’officier chargé de l’aider n’est d’aucune aide. Après que les appels de suivi répétés se soient révélés infructueux, la femme – qui est aussi une artiste – décide qu’elle va canaliser sa frustration d’une autre manière.

C’est là qu’intervient Olivia Benson. Alors que la patronne de l’Unité spéciale des victimes marche dans une rue de la ville avec son fils, Noah remarque des affiches accrocheuses collées au mur. “Un mauvais rêve?”, Lit-on. «Ne faites rien, Donnie m’a demandé ce que je portais», explique un autre.

“Est-ce un film?”, Demande Noah confus. Liv remarque qu’elle ne sait pas exactement ce qu’ils regardent, mais elle sait «ce n’est certainement pas un film pour enfants».

Olivia est plongée dans ses pensées à propos de la prochaine affiche – qui montre un diable en train de harponner et de faire honte à un ange – lorsque Noah l’avertit avec enthousiasme d’une illustration de la taille d’une peinture murale du même artiste. Et les mots qui accompagnent cette image géante font comprendre à Benson que sa journée de travail est probablement devenue beaucoup plus compliquée.

La star de la série Mariska Hargitay a réalisé l’épisode intitulé “She Paints for Vengeance”. L’heure marque la septième fois que Hargitay dirige la procédure.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder le moment d’appréciation impromptue de l’art d’Olivia, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!