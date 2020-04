[VIDEO] Le casting de «House» se réunit, remercie les employés de l’hôpital

HISTOIRES CONNEXES

L’ancienne médecin de maison Olivia Wilde rassemble certains des plus grands noms de la fausse médecine pour rendre hommage aux véritables employés de l’hôpital en première ligne de la pandémie de coronavirus.

“Le plus proche … je suis jamais devenu médecin, c’est de mettre un costume”, note l’actrice anciennement connue sous le nom de Treize au début du mashup épique, avant d’ajouter la langue, “Et pendant qu’il est proche, ce n’est pas tout à fait pareil. Je veux juste dire merci à tous les vrais héros de la santé. »

Parmi les vétérinaires de la télévision présentés dans la vidéo, on compte les anciennes co-stars de Wilde House, Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen et Peter Jacobson.

Wilde a également recruté des acteurs de ER (Julianna Margulies et Maura Tierney), Scrubs (Zach Braff, Sarah Chalke et Donald Faison) et Grey’s Anatomy (aluns Patrick Dempsey, Sandra Oh et Kate Walsh). Edie Falco de l’infirmière Jackie, Freddie Highmore du Bon Docteur et Doogie Howser lui-même, Neil Patrick Harris, font également des camées.

Découvrez la vidéo complète ci-dessous: