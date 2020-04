[VIDEO] «Le chanteur masqué»: [Spoiler] Is Banana dans la saison 3

Tout comme chaque rose a son épine, chaque épisode de The Masked Singer doit se terminer avec l’un des concurrents costumés en train de retirer son masque en forme de casque. Et à la fin de l’émission de ce mercredi, Banana a dû se séparer. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode.)

Le chanteur à l’intérieur du grand costume de fruits jaunes? Le chanteur de poison / gagnant de Celebrity Apprentice / star de Rock of Love Bret Michaels – qui dit à TVLine que ses années de tournée avec son groupe de rock ne pouvaient pas le préparer à cette saveur spécifique du surréalisme.

«Le premier épisode où nous nous préparions à sortir sur cette scène – je veux dire, je suis toujours excité à l’idée de jouer – mais mon cœur battait fort», dit-il en riant. “J’ai eu un moment où j’ai pensé:” Mon dieu, je suis une banane humaine. “”

Nous avons parlé à Michaels depuis son domicile pendant la quarantaine des coronavirus, où il se passe beaucoup de choses. Son livre, Bret Michaels: Auto-Scrap-Ography, Vol. I, sort en mai. Il s’est engagé dans une variété de projets de rénovation, de concerts dans la cour et de promenades en karting. Lorsque nous avons parlé, il était (naturellement) un peu préoccupé: sa mère, Marjorie Sychak, avait subi une opération de stimulateur cardiaque la veille.

TVLINE | Avant de passer aux trucs de Masked Singer, comment va ta maman?

Tout d’abord, merci d’avoir posé cette question. Elle va très bien. Je l’ai appelée deux fois hier après l’opération, puis ce matin. Elle va vraiment bien… Ma maman est une combattante, et elle est de bonne humeur pour quelqu’un qui ne devrait pas se sentir trop bien, elle semblait de bonne humeur. Merci de demander. Cela signifie le monde pour moi.

TVLINE | C’est une chose effrayante dans des circonstances normales, puis vous ajoutez nos circonstances actuelles – en plus d’avoir à répondre à des questions stupides sur The Masked Singer en plus de cela.

Nous rendrons cela tellement amusant. Je veux dire ceci: je veux rester mentalement positif et le reste se met en place. Ce sont en fait des interviews amusantes. Comme le chanteur masqué. J’ai dit ceci à tout le monde: c’est une émission que j’ai regardée. J’ai regardé avec ma famille, mes enfants. Le faire, en plus d’être passionnant, c’est l’expérience la plus surréaliste. C’est la seule fois dans la vie où tu es complètement, pour moi, j’étais complètement dans et complètement hors de ma zone de confort. J’étais un bananier bandana humain. [Laughs]

… Tous ceux avec qui j’ai travaillé là-bas – et j’ai travaillé sur beaucoup de télé-réalité et d’émissions différentes – tout le monde là-bas vous traite très bien. Mais c’est, sans aucun doute, comme les services secrets. Je me dis tout le temps: “Il n’y a aucun moyen de cacher ça.” Je n’ai jamais vu un spectacle prendre au sérieux la dissimulation de votre identité. Ce fut la partie la plus douloureuse pour moi, parce que je suis une poignée de main, un câlin, un orateur, comment ça va? Et je marche à côté de tout le monde dans l’équipage, et je les connaissais grâce à d’autres choses, je me dis: «Je suis un vrai Spider-Man. Je suis Peter Parker et je ne peux rien dire à personne dans cette tenue! ” [Laughs] Je veux aller vers eux, leur faire un gros câlin, leur demander comment s’est passée la famille. Et ils marchent près de moi, tu te sens comme un fantôme. Il n’y a pas de conversation, pas de contact. C’est surréaliste.

TVLINE | Je me demande ce qu’en penserait Bret Michaels en 1990 s’il savait qu’en 2020, il chanterait dans un costume de banane et l’aimerait.

[Laughs] Maintenant, vous vous souvenez, dans ma carrière, nous avons eu non seulement de nombreuses années de jeu – si le monde redevient presque normal à nouveau, pour pouvoir sortir et faire les stades aussi longtemps, et rappelez-vous simplement, nous annonçions que je jouais en solo et ensuite j’ai fait un… j’adore passer un bon moment. C’était peut-être l’une de mes tenues réelles lors d’une soirée dans les coulisses dans les années 80. [Laughs] Je pense que j’ai peut-être porté cette tenue lors de l’une de mes nuits, disons de bonnes nuits folles. Ça a peut-être été une bonne nuit au Minnesota, si vous voyez ce que je veux dire. [Laughs]

TVLINE | Avez-vous toujours balancé un bandana sous le masque?

Toujours. Écoutez, c’est mon pouvoir. C’est mon énergie. Apporte-moi du bon mojo… Au fait, j’espère que tu es en sécurité et en bonne santé et que tu vas bien.

TVLINE | Je vais bien, merci. Je suis à New York, donc ça a été bizarre.

Je le savais, c’est pourquoi je demandais. Je ne voulais pas en parler au début.

TVLINE | Vous vous dites: «Vous êtes dans un épicentre. Comment ça se passe?”

[Laughs] J’allais juste dire!

TVLINE | Vous avez eu un moment où vous jouiez “Achy Breaky Heart” où vous avez oublié les paroles, et dans un paquet d’indices ultérieur, vous avez mentionné que c’était un sous-produit de certains problèmes de santé que vous aviez. Cela vous est-il également arrivé lors de concerts?

Permettez-moi de répondre à cela en deux phases. Numéro un: Absolument dans ma vraie vie depuis l’hémorragie cérébrale, qui, êtes-vous prêt pour cela – quelle ironie dans ce spectacle, c’est ma vie qui se rassemble, tout cela soit dit en passant, je ne vais pas dans cette direction mais dans mon autobiographie – ou auto-scrap-ography, volume I – tout est là-dedans. Tous les moments de ma vie. Je l’ai écrit moi-même. Chaque moment d’impact et les photos pour le prouver. Voici ce que j’allais dire: Aujourd’hui marque le 10e anniversaire de la survie de mon hémorragie cérébrale. Je veux dire, comment ironique est-ce que la même nuit exacte que [my leaving] Masked Singer? .. L’univers est incroyablement génial, comment tout cela s’est réuni. Je joue “Knocking on Heaven’s Door”, assis au piano, dans ma tenue de banane, marquant la période exacte que cela diffuse lorsque je fais opérer mon cerveau. Ce moment universel de tout ce rassemblement, chanter cette chanson, comment est-ce ironique?!

… Mais pour le ramener à la série, je suis vraiment un fan. J’ai dit: «Mettez-moi là-bas. Permettez-moi de commencer dans la foule. ” … Eh bien, il est devenu super tard et ils m’ont mis dans la foule pendant «Achy Breaky» et j’essaie de chanter d’une voix qui n’est pas la mienne donc elle n’est pas reconnaissable et autant j’aime la chanson, je n’ai jamais joué la chanson jamais dans ma vie. Donc tout d’un coup, vous sortez et la claque de la foule – je dis à tout le monde: “Sentez-vous la peau!” – alors pendant que je m’amuse, que je m’amuse avec tout le monde, la chanson a commencé. Je vais, “Uh-oh!” Il ne s’agissait pas d’oublier les paroles. Je chantais le refrain deux fois. Je suis donc immédiatement passé en mode survie. Attendu que le deuxième temps du refrain arrive, j’ai tout le monde applaudissant. J’accorde tout mon crédit aux danseurs et au chorégraphe – qui, soit dit en passant, m’ont abandonné après cela. [Laughs] Je dis ça pour le protéger… La seconde où je suis sortie avec la foule, mes jambes ont pris une vie propre.