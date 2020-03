[VIDEO] «Le chanteur masqué»: [Spoiler] Is Swan – Saison 3

Swan a peut-être été expulsée de The Masked Singer cette semaine, mais ne vous inquiétez pas: elle n’a pas fini de plumer le nid chez Fox.

L’élégante aviaire, qui a été révélée être l’ancienne star de Famous in Love Bella Thorne, a maintenant un accord pour développer du contenu scénarisé et non scénarisé sur le réseau. Avant son éviction mercredi (lire un récapitulatif ici), TVLine a brièvement discuté avec Thorne – dont les crédits sur petit écran incluent également Scream et Shake It Up – à propos de ses plans post-Swan.

TVLINE | Parlez-moi de la façon dont vous vous êtes impliqué dans cette folie.

J’ai vraiment regardé certaines saisons et j’étais vraiment excité. Comme, ça va être l’expérience la plus étrange de tous les temps. La saison dernière, quand ils avaient Flamingo et tout le monde a deviné que c’était moi, j’étais f — roi avec des fans comme, “Ouais!” ou “Non !,” re-tweetant s – t et commençant juste le drame. Et The Masked Singer m’a demandé de venir à cause de ces tweets et de l’engagement des fans, je suppose. J’étais vraiment excité quand ils m’ont demandé. J’étais comme, «Pas de façon f – king. Je vais faire quoi? Et je ne vais pas pouvoir voir? Et je dois chanter en direct? “

ma [upcoming debut] l’album ne parle ni de réglage automatique, ni de ceci ni de retouches ici et pas de cela. Les gens ne croiront pas en entendant mon album qu’il ne s’agit pas de réglage automatique. Tout le monde dit: “Non, ce n’est pas vrai.” J’espère qu’ils le croiront, car ils entendront que les notes ne sont certainement pas parfaites et ma voix n’est certainement pas parfaite. Mais j’étais comme s’ils pouvaient entendre ma voix comme ça et ils l’entendent sur l’album et ils se rendent compte, “Oh wow, c’est vraiment son chant en direct sans retouche et s-t.” Et cette attitude, comme, “Tu ferais mieux de comprendre, Bella Thorne.” C’est plus pour prouver ce point, donc quand vous entendez ma voix dans la série et que vous entendez ma voix dans mon album, vous vous dites: “Oh s — t: c’est littéralement la même voix. C’est génial. Vraiment, Bella Thorne. “

Vous vous demandez: “Pourquoi continue-t-elle de dire son nom?” [Laughs]

TVLINE | Je pensais en fait que je devrais peut-être adopter “Get it, Kim Roots” comme un cri de ralliement interne pour les temps difficiles.

[Laughs]

TVLINE | Vous avez un nouvel accord avec Fox pour développer du contenu scripté et non scripté. Vos idées non scénarisées seraient-elles quelque chose comme la folie qu’est le chanteur masqué?

Certainement, j’ai trouvé des traitements pour [unscripted content] déjà. Ils ne chantent pas avec des masques, mais ils le sont certainement. Ils sont plus axés sur la famille. J’aime créer des émissions à partir de ce que je comprendrais en grandissant. Un de [concepts] J’ai à vivre avec un budget et comment garder votre famille heureuse lorsque vous avez un budget. En grandissant, ma mère… a toujours fait un travail vraiment incroyable pour comprendre ça… Elle est devenue vraiment créative. C’est certainement une partie principale de la série. J’ai d’autres formats non scriptés qui sont similaires à ma vie en ce sens – encore une fois, des choses avec lesquelles je suis vraiment d’accord et liées. C’est ce que je veux leur apporter. Et pour mon côté scénarisé, j’ai vraiment pensé à une Riverdale-meets-Gossip Girl, plus psychologique cependant, et plus sur le nez avec les adolescents. Je pense que Fox m’engageant, comme une chance, est une affaire énorme.

TVLINE | Avant de partir, dites-moi de déclarer votre amour pour Ken Jeong à la fin de la performance de cette semaine. Je sais que vous étiez ensemble dans The Duff.

Bien, [the producers] sais que j’ai beaucoup travaillé avec Ken. Tout d’abord, ils ont dit: «Devons-nous nous inquiéter de la reconnaissance de Ken? Doit-on mettre des précautions supplémentaires ou autre chose? » Je me disais: “Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée. Mais je veux vraiment insinuer que j’aime Ken Jeong, surtout parce que Ken Jeong – il n’a pas eu de Valentine dans la série, et personne n’est jamais d’accord avec ses suppositions. Je me sentais juste mal pour le pauvre Ken.